Los actores Bette Midler, Cate Blanchett y Kevin Kline figuran entre los candidatos a recibir los premios Tony de este año, según anunció hoy la organización de este certamen, que reconoce las mejores producciones teatrales del país.

Para este año, hay cuatro aspirantes al premio de mejor musical: "Come from Away", "Dear Evan Hansen", "Groundhog Day" y "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812".