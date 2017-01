Bob Dylan anunció hoy el inminente lanzamiento de "Triplicate", un álbum triple en el que el legendario artista versionará canciones clásicas de la tradición musical estadounidense.

"Triplicate" saldrá a la venta el 31 de marzo, aunque ya se puede escuchar en su página web la canción "I Could Have Told You", el primer adelanto de este nuevo trabajo de Dylan.