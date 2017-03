El director francés Luc Besson y la actriz Cara Delevingne presentaron anoche en Los Ángeles (California) su nuevo proyecto, la cinta de ciencia ficción "Valerian", una obra que, según afirmó la modelo británica, le hace salivar cada vez que ve material inédito del proyecto.

"Tengo muchísimas ganas de que la gente vea la película. Ha sido un viaje increíble. Salivo cada vez que veo una escena nueva", reconoció la joven artista poco antes de mostrar a la prensa local el nuevo tráiler de "Valerian and the City of a Thousand Planets", una cinta que llegará a las salas el 21 de julio.