El actor británico Charlie Hunnam a su llegada al estreno de la película The Lost City of Z. EFE/Archivo

El actor británico Charlie Hunnam, conocido por su papel de motero en la serie "Sons of Anarchy", se reinventa en la nueva fantasía épica "King Arthur: Legend of the Sword", en la que encarna al legendario monarca Arturo de Bretaña.

En el filme, dirigido por Guy Ritchie, Hunnam interpreta a un joven que queda huérfano después del asesinato de sus padres y se gana la vida peleando y robando en las calles del Londres romano, hasta que encuentra su poderosa espada y se ve obligado a reconocer su verdadero linaje y luchar por el legado de la corona.