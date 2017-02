Ambiciosos, sobrados de talento y sin pasar de los 40 años. Con dos películas totalmente opuestas como "La La Land" y "Moonlight", Damien Chazelle y Barry Jenkins sobresalen en la carrera al Óscar de mejor director y piden paso en Hollywood a una nueva generación de cineastas.

Mel Gibson con su celebrado retorno en el filme bélico "Hacksaw Ridge", Denis Villeneuve con su aguda reinterpretación de los códigos de la ciencia-ficción en "Arrival", y Kenneth Lonergan con el austero y emocionante drama "Manchester By The Sea" completan la lista de directores candidatos a los Óscar, en la que no figura ninguna mujer como nominada.