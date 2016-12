La actriz Debbie Reynolds, famosa por su papel en "Singin' in the Rain" (1952), falleció hoy en Los Ángeles (California) a los 84 años tras sufrir un derrame cerebral, según informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ. Su muerte llega justo un día después de la de su hija Carrie Fisher, la princesa Leia de "Star Wars". "Quería estar con Carrie", señaló a Variety su hijo Todd Fisher. EFE/CRÉDITO OBLIGATORIO: LVNB/JIM BRRUP via european pressphoto agency/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS