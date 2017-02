Los actores Jaime Camil y Karla Souza y el guionista Roberto Orci fueron algunos de los premiados hoy en la gala de la vigésima edición de los Premios Impacto de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC), realizada en Beverly Hills, California.

Durante el evento, que este año contó con las actrices Christina Vidal (Training Day) y Lisa Vidal (Star Trek) como maestras de ceremonia, el actor Jaime Camil recibió el premio de "Actuación excepcional en series de televisión" por su participación en "Jane the Virgin", mientras que la actriz Karla Souza se llevó el premio "Actuación excepcional series de televisión" en "How to get away with murder".