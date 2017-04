Han pasado diez años desde que Jennifer Hudson se alzara con el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel en el musical "Dreamgirls", un logro que, a pesar del tiempo transcurrido, aún le sigue pareciendo "surrealista", confesó la artista en una entrevista con Efeusa.

"Dios, aún me resulta surrealista que ganase el Óscar", confesó la intérprete, que, con el primer papel de su carrera, se impuso a Cate Blanchett ("Notes On a Scandal"), Adriana Barraza ("Babel"), Rinko Kikuchi ("Babel") y Abigail Breslin ("Little Miss Sunshine").