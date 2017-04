Jonathan Demme, director del thriller "The Silence of the Lambs", película que le valió un Óscar, murió hoy en Nueva York a los 73 años por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago, informó la web especializada IndieWire. EFE/ARCHIVO

Jonathan Demme, director del thriller "The Silence of the Lambs", película que le valió un Óscar, murió hoy en Nueva York a los 73 años por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago, informó la web especializada IndieWire.

"Philadelphia", "The Manchurian Candidate" y "Rachel Getting Married" figuran entre sus trabajos más destacados, aunque en los últimos años se había volcado en el terreno televisivo, dirigiendo capítulos de la serie "The Killing" y de "Shots Fired".