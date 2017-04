Kurt Russell, uno de los rostros más familiares de Hollywood durante las décadas de 1980 y 1990, vive una resurrección artística de primer orden con papeles en dos de las franquicias más populares del mundo, y a sus 66 años dice que "actuar es tan divertido que es difícil verlo como un trabajo".

Russell, para muchos, siempre será Snake Plissken, el icónico renegado con parche en el ojo de "Escape from New York" (1981) y "Escape from L.A." (1996), aunque el actor forjó una sólida carrera entre ambos títulos con obras como "The Thing", "Silkwood", "Big Trouble in Little China", "Tango & Cash", "Backdraft", "Tombstone" o "Stargate", entre otras.