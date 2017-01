El musical "La La Land", una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles (California), arrancó hoy la carrera hacia los Óscar con la misma fuerza que "Titanic" (1997) y que "All About Eve" (1950), todas ellas con la misma cifra récord de 14 nominaciones. EFE/ARCHIVO

El musical "La La Land", una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles (California), arrancó hoy la carrera hacia los Óscar con la misma fuerza que "Titanic" (1997) y que "All About Eve" (1950), todas ellas con la misma cifra récord de 14 nominaciones.

El filme aspira a llevarse la estatuilla en los campos de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía (Linus Sandgren), mejor vestuario (Mary Zophres), mejor montaje (Tom Cross) y mejor canción original (por "Audition, The Fools Who Dream" y "City Of Stars").