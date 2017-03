Con 85,3 millones de dólares de ingresos en su primer fin de semana en la gran pantalla, "Logan" se impuso con claridad en la taquilla dejando muy atrás a filmes como "Get Out" o "The Shack".

Según informó hoy el portal especializado Box Office Mojo, la película con la que Hugh Jackman se despide del personaje de Wolverine recaudó en todo el mundo 237,8 millones.