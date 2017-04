Salma Hayek y Eugenio Derbez interpretan a dos hermanos completamente opuestos en "How to be a Latin Lover", una comedia donde la actriz vuelve a demostrar su destreza en el género, aunque es consciente, según reconoció a Efe, de que en Hollywood lo habría tenido muy complicado sin su físico.

"Si no es por eso, no me hubieran dado la oportunidad. Me ayudó a entrar", admitió la mexicana al ser preguntada si fue duro que al comienzo de su carrera, con "Desperado" (1995) y "From Dusk Till Dawn" (1996), fuera valorada principalmente por sus célebres curvas.