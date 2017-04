EFE/EUA CARIBE SHM60 MIAMI (FL, EEUU), 13/4/2017.- Fotografía sin fecha de la presentadora de televisión Rashel Díaz (i) junto a la cantante y compositora colombiana Shakira. Diaz obtuvo de nuevo carta blanca para hacer lo que más disfruta en el plano personal y profesional, preguntar, conduciendo la cuarta edición de "Detrás de la fama" que saldrá al aire el próximo 23 de abril por la cadena Telemundo. "A mí me encanta hacer preguntas y no sólo a los famosos, me encanta preguntarle a todo el mundo", expresó a Efe la presentadora cubana que también forma parte del equipo de "Un nuevo día", el programa noticioso matutino del canal latino. EFE/TELEMUNDO/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS