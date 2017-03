El estudio Sony Pictures se ha hecho con los derechos de un libro sobre el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", sobre el que girará un proyecto cinematográfico para el que ya negocian con el director Michael Bay, informó hoy la edición digital de Variety.

La compañía se ha hecho con los derechos del libro "Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World's Most-Wanted Drug Lord", una obra que narra la operación de búsqueda y captura del capo mexicano.