El cineasta británico Steve McQueen, que ganó el Óscar a la mejor película con "12 Years a Slave" (2013), dirigirá un documental sobre el legendario rapero Tupac Shakur, informó hoy el medio especializado Deadline.

Esta cinta contará con el visto bueno de los herederos del músico neoyorquino y será producida, entre otros, por Jayson Jackson ("What Happened, Miss Simone?", 2015) y Nigel Sinclair ("The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years", 2016).