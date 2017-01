Con conciertos confirmados y agotados en Estados Unidos y Europa, el cantante británico Sting presentará en México su duodécimo álbum en solitario, "Sting 57th & 9th", su primer proyecto rock/pop en más de una década, a través de varios conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

El exbajista de The Police, banda autora de canciones como "Roxanne" o "Every breath you take", tocará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 17 de mayo; en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 20 de mayo y por último se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 21 de mayo.