"The Fate of the Furious", la octava entrega de la saga automovilística de acción y persecuciones imposibles, llega este fin de semana a la taquilla dispuesta a seguir la estela de sus predecesoras, que recaudaron en total cerca de 4.000 millones de dólares en todo el mundo.

La cinta, dirigida por F. Gary Gray, podría superar la barrera de los 100 millones de dólares en su estreno estadounidense, aunque las estimaciones de los especialistas auguran que no igualará la marca de la séptima entrega, marcada por el fallecimiento del actor Paul Walker.