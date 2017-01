El presidente electo, Donald Trump, atacó hoy a Meryl Streep y dijo de ella que es una de las actrices más "sobrevaloradas" de Hollywood, en respuesta al discurso de la intérprete en la gala de los Globos de Oro, en el que criticó duramente al magnate sin mencionarlo por su nombre.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", comentó Trump en su cuenta de Twitter, en la que también afirmó que la intérprete es una "lacaya" de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, derrotada en las elecciones de noviembre por el magnate.