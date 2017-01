El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner dijo hoy a Efe no sentirse sorprendido por la derogación de la medida migratoria "pies secos/pies mojados", dado que la "política cubana" del presidente de EE.UU., Barack Obama, "está llena de mentiras". EFE/ARCHIVO

Montaner criticó con dureza a Obama por los "engaños" y bandazos que ha ido dando respecto de Cuba: "Obama ya me había engañado cuando dijo, una y otra vez, que no modificaría la política cubana de Washington mientras los Castro no se abrieran a la democracia", expuso el intelectual exiliado.