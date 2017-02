El temor y la incertidumbre se extiende entre una comunidad indocumentada con más preguntas que respuestas sobre si son o no una prioridad de deportación tras el anuncio de las nuevas directrices migratorias de la Administración Trump.

"No entiendo porqué tanta saña en contra de nosotros, el presidente Trump nos considera como si fuéramos lo peor de este país, no toma en cuenta nuestro trabajo, nosotros no le hacemos daño a nadie", manifestó a Efe Rosario Fuentes, inmigrante indocumentada mexicana que lleva 12 años viviendo en el país.