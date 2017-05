31 may 2017

EFEUSA Washington 31 may 2017

El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, aseguró hoy que la política de mano dura migratoria del presidente, Donald Trump, está "debilitando" la economía del país, al elevar el temor y reducir el consumo entre la comunidad inmigrante.

"Muchos inmigrantes no salen ni compran, y prefieren quedarse en casa, asustados de que si salen pueden no regresar", dijo Kaplan en una charla en la Council of Foreign Relations de Nueva York al comentar la situación económica actual y el incremento en las redadas contra la inmigración ilegal por parte del Gobierno de Trump.