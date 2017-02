La joven niña hispana que viajó hasta El Vaticano para pedir la intersección del papa Francisco para detener la deportación de su padre, inició hoy junto a su familia una nueva batalla para defender a su progenitor por miedo a las amenazas de deportación de la Administración Trump.

"No quiero sufrir otra vez por una separación. A la jueza le digo que ella es humana y tenga compasión, que no me separe de mi papá porque yo y mis hermanos vamos a sufrir", declaró a Efe la niña Jersey Vargas, de 13 años de edad.