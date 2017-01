En víspera de Reyes, 20.000 comercios en Ciudad de México han cerrado por miedo a la ola de saqueos generada desde el alza de gasolinas, con pérdidas de 52 millones de pesos (2,3 millones de dólares), informó hoy el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), Humberto Lozano.

Humberto Lozano lamentó hoy en rueda de prensa que los rumores difundidos a través de redes sociales provocaron pérdidas económicas de 52 millones de pesos por las ventas no producidas y reiteró que "(los comercios) no tenían que haber cerrado porque no había un caso real de riesgo".