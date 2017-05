Un momento de la concentración convocada por los Colegios Profesionales de Periodistas frente a la Embajada de México en Madrid para exigir al Gobierno mexicano que los asesinatos a periodistas en su país "no queden impunes", porque "asesinar a periodistas no mata la verdad". EFE

Un momento de la concentración convocada por los Colegios Profesionales de Periodistas frente a la Embajada de México en Madrid para exigir al Gobierno mexicano que los asesinatos a periodistas en su país "no queden impunes", porque "asesinar a periodistas no mata la verdad". EFE

La periodista y escritora Rosa Montero (c) atiende a los medios de comunicación durante la concentración convocada por los Colegios Profesionales de Periodistas frente a la Embajada de México en Madrid para exigir al Gobierno mexicano que los asesinatos a periodistas en su país "no queden impunes", porque "asesinar a periodistas no mata la verdad". EFE