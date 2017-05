Fotografía sin fecha cedida hoy, miércoles 17 de mayo de 2017, por Alianza Corona y Parley for the Oceans de una isla parte un proyecto con la imagen del actor mexicano Diego Luna, que buscará proteger 100 islas para el 2020 de la contaminación marina por plástico, informaron los creadores de la iniciativa. EFE/CORONA y PARLEY FOR THE OCEANS/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS