El secretario de Estado, John Kerry, recordó hoy que México no pagará "voluntariamente" por el muro que el presidente electo, Donald Trump, pretende construir en la frontera sur del país.

"Voluntariamente no van a pagar por algo con lo que no están de acuerdo. He dicho voluntariamente. Esperemos a ver qué otras opciones se toman", dijo el todavía jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con ABC.