La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México impuso una multa de 500.499 pesos (24.015 dólares) al Hotel Me by Meliá Cancún por la construcción de dos nuevos edificios como parte de su proyecto de remodelación, los cuales no contaban autorización en materia de impacto ambiental. En la imagen el titular de la Profepa, Guillermo Haro. EFE/ARCHIVO