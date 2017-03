Expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) evitaron hoy pronunciarse acerca de la reciente orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el objetivo de reducir las emisiones de bióxido de carbono.

"El IPCC no tiene comentarios acerca de las políticas de sus Estados miembros. Nuestro papel es ser políticamente relevantes y no políticamente prescriptivos. No les decimos a los gobiernos qué hacer y no hacemos recomendaciones", dijo en rueda de prensa Hoesung Lee, presidente del Panel, al concluir hoy una reunión en la ciudad mexicana de Guadalajara.