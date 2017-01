Fotografía cedida por la presidencia mexicana del presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante un mensaje televisado a la nación hoy, miércoles 25 de enero de 2017, en Ciudad de México (México). Peña Nieto dijo hoy que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro en la frontera común, y reiteró que México no pagará esa barrera. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo hoy que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro en la frontera común, y reiteró que México no pagará esa barrera.

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró en un mensaje televisado.