El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray (i), junto al su subsecretario para América del Norte, Carlos Sada (2i), y al embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez (d), habla después de una conferencia de prensa hoy, jueves 6 de abril de 2017, en la Embajada de su país en Washington DC (EE.UU). Videgaray dijo que "la política migratoria en el lado mexicano solo le compete a México con una migración ordenada y segura, y la construcción del muro es un tema que le compete a los estadounidense en la cual México no colaborará", aseguró durante la conferencia en la que hizo balance de su visita a EE.UU.. EFE

El canciller de México, Luis Videgaray, volvió hoy a descartar que planee ser el candidato a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2018.

"No, no y no", dijo Videgaray durante una conferencia de prensa en Washington, al término de sus reuniones con representantes del Gobierno de Donald Trump, senadores y miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).