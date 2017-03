La ex primera dama de México y precandidata a la Presidencia por el partido PAN, Margarita Zavala (c), junto al ex Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff (d), y el moderador Peter Schehter (i), hoy martes 7 de marzo de 2017, durante una intervención en el Atlantic Council de Washington, DC. Zavala advirtió hoy que el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, puede crear una reacción populista en México ya que "tiene un efecto en el futuro de todos", incluido México, que en 2018 celebra elecciones presidenciales. EFE