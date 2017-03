Decenas de personas protestaron hoy frente a la Casa Blanca por la aprobación de un segundo veto migratorio esta mañana por parte del Gobierno presidido por Donald Trump.

A la protesta, convocada bajo el lema de "No Ban, No Wall" ("No al veto, no al muro"), acudió el nuevo presidente del Partido Demócrata, Tom Perez, quien dijo que "los ojos de la historia están puestos sobre Donald Trump".