Entre las amenazas y crímenes de los miembros de la pandilla MS-13 y la determinación del presidente Donald Trump de deportar a los miembros de esta banda, decenas de jóvenes centroamericanos están atrapados ante la posibilidad de convertirse en víctimas colaterales de alguno de los dos bandos.

"Sí, hay miedo en estas calles, mire necesito quitarme un tatuaje, no quiero que me confundan con un pandillero. Como están las cosas me arresta la 'migra' (Inmigración) y me deportan a El Salvador", dice a Efe Nelson Rivas, de 23 años y oriundo de Sonsonate.