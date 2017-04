El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que la OTAN "ya no es obsoleta", como había criticado durante la campaña electoral de 2016, después que el organismo reconociese la necesidad de luchar contra el terrorismo. "Me quejé sobre ello hace tiempo. Dije que era obsoleta. Ya no es obsoleta", dijo Trump en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. EFE/POOL