El presidente electo, Donald Trump, afirmó hoy que no se puede permitir que Israel sea tratado con "tanto desdén y falta de respeto", y anticipó que lo evitará cuando llegue a la Casa Blanca, el 20 de enero. EFE/ARCHIVO

El secretario de Estado, John Kerry, aseguró hoy no se debe "perder la esperanza en la solución de dos Estados" para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos porque "no hay otra". EFE/ARCHIVO

El secretario de Estado, John Kerry, aseguró hoy no se debe "perder la esperanza en la solución de dos Estados" para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos porque "no hay otra".

"No debemos perder la esperanza en la solución de los dos estados, porque no hay otra alternativa viable", dijo Kerry en una comparecencia en el Departamento de Estado, en la que justificó la decisión de su país de no vetar el pasado viernes la resolución de la ONU que exigió a Israel el fin a su política de asentamientos en territorios palestinos.