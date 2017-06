Un total de 1.219 gobernadores, alcaldes, empresas, inversionistas y universidades de todo EEUU declararon hoy su intención de que el país "siga siendo líder mundial en la reducción de las emisiones de carbono" después de que el presidente Donald Trump sacara a Washington del Acuerdo de París.

Bajo el lema "We are still in" (Nosotros aún estamos dentro), los signatarios incluyen líderes de 125 ciudades, 9 estados, 902 empresas e inversionistas y 183 universidades.