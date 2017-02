El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a algunos medios de comunicación de ser "el enemigo del pueblo", con lo que culminó su particular semana de ataques a la prensa.

"Los medios con NOTICIAS FALSAS (el fallido The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.