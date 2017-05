Fotografía de este 10 de mayo de 2017 del presidente estadounidense, Donald J. Trump (d), hablando en un encuentro con el ex secretario de Estado Henry Kissinger (no aparece) en el despacho oval de la Casa Blanca. Trump dijo extractos adelantados de una entrevista con la cadena NBC hoy, jueves 11 de mayo de 2017, que el exdirector del FBI James Comey le aseguró que él no estaba siendo investigado en las pesquisas iniciadas por esa agencia sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre pasado. EFE/ARCHIVO/ Pool