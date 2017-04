El presidente Donald Trump insistió hoy en que "está muerta" la reforma sanitaria aprobada en 2010 por el expresidente Barack Obama, conocida como "Obamacare", y prometió que llegarán "cosas buenas" para reemplazarla, pese al fracaso de la legislación republicana para cambiar ese sistema.

En su cuenta oficial de Twitter, Trump citó un artículo publicado este viernes en el diario The New York Times en el que se advertía de que es posible que algunas partes del país no tengan ninguna aseguradora que ofrezca los planes de la reforma sanitaria el año que viene.