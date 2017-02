En el año 2015 todos los indicadores de la migración de Puerto Rico alcanzaron nuevos récords e incluso, la presente ola migratoria apunta a ser más grande que el gran éxodo de 1945-1960, período de 15 años durante el cual se estima que 500.000 puertorriqueños emigraron en términos netos.

Así lo confirma el Perfil del Migrante 2015 del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico que presenta una mirada al movimiento migratorio de Puerto Rico en el año calendario 2015 utilizando la Encuesta sobre la Comunidad del U.S. Census Bureau al igual que los datos de movimiento neto de pasajeros aéreos del U.S. Bureau of Transportation Statistic (BTS) y de la Autoridad de los Puertos.