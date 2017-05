18 may 2017

EFEUSA San Juan 18 may 2017

El Comité Olímpico de Puerto Rico informó hoy que a partir de este sábado se celebrarán dos sesiones informativas y cursos sobre el rugby en el parque Barbosa de la zona de San Juan de Ocean Park, produciéndose así su "introducción oficial para su desarrollo" en la isla.

El adiestramiento es parte del programa Get Into Rugby: Try, Play, Stay apoyado por la Rugby Americas North, organización que cubre a Puerto Rico y demás países del Caribe, y América del Norte.