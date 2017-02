El expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, declaró hoy que convocará a la Asamblea General del partido para que sean los delegados populares quienes decidan la postura a seguir en relación al plebiscito convocado por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador, Ricardo Rossello.

"La determinación de participar o no participar, de votar o no votar, la tomarán los populares en una Asamblea General. Esta decisión no se tomará por unos pocos en un salón en la sede del PPD. Se tomará democráticamente, por el pueblo popular.", manifestó hoy el exportavoz del PPD ante un grupo de presidentes de los Comités Municipales reunidos en Lares.