Un estudio del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y comisionado por el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR), reveló que la tasa de pobreza en los municipios del noroeste de la isla ha disminuido significativamente.

En el informe, titulado "Socioeconomic Report of the Northwestern Area of Puerto Rico" y dirigido por el economista José Caraballo Cueto, se discuten las variables de pobreza por individuo y familia, según se informó hoy en un comunicado de prensa.