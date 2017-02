El exgobernador de Puerto Rico Anibal Acevedo (2005-2009) anunció hoy su candidatura para presidir el Partido Popular Democrático (PPD).

"Si no estuviéramos en la difícil coyuntura en la que estamos, yo me quedaría en casa, aunque nunca me he quedado en casa, siempre he estado para colaborar con este partido y con las causas en las que creo. Pero es precisamente porque son tiempos de gran dificultad, porque en lo que tiene que ver con el estatus, hay una amenaza bien pensada", indicó en su anuncio.