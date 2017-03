En la selección oficial destacan producciones como "I, Daniel Blake" del director británico Ken Loach y película ganadora del Festival de Cannes 2016; Lady MacBeth ganadora del premio de la crítica, en San Sebastián (España), y "It's Only the End of the World", con Marion Cotillard y que mereció el Gran Premio del Jurado también en Cannes y el de mejor película en el Festival de Hamburgo. EFE/ARCHIVO