El director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, Manuel Laboy Rivera, aseguró hoy que el turismo cultural es una de las fórmulas para impulsar la deteriorada economía de la isla.

"No hay desarrollo económico si no hay cultura. Las artes, la música y la cultura son fundamentales para nuestro desarrollo económico. El turismo no solo lo vemos por la playa y el Sol como bellezas tropicales, sino que tenemos que ir más allá", sostuvo Laboy durante su alocución en un nuevo desvelamientovde estrellas del Paseo de la Fama de Puerto Rico en San Juan.