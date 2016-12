El Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, hizo hoy un llamamiento al deber patriótico y sus responsabilidades como seres humanos de los 28 legisladores que ayer faltaron de la quinta sesión extraordinaria de la asamblea legislativa.

"Hago un llamado no solo al deber patriótico de hacer su trabajo, sino el deber de responsabilidad como ser humano como padre y madre de familia que son y que no permitan que sus hijos vean ganándose un salario por un trabajo que no están realizando", dijo en una conferencia de prensa para anunciar los avances alcanzados por su administración bajo el Fondo de Energía Verde.