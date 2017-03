El Gran Combo de Puerto Rico celebrará el próximo 27 de mayo en su isla sus 55 años de trayectoria con un gran espectáculo en el que interpretarán sus grandes éxitos y contarán con la participación de Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa y La India.

Liderada por uno de sus fundadores, Rafael Ithier, la agrupación tocará en el concierto, bautizado "This is it", en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, temas como "Brujería", "Achilipú", "Aguacero", "Compañera mía", "Que me lo den en vida" y "Arroz con habichuela".