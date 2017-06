La organización ambiental puertorriqueña Para la Naturaleza recomendó hoy cinco ideas para mantener las playas de la isla limpias durante la tradicional Noche de San Juan, el próximo viernes, fecha en la que tradicionalmente se acumulan miles de toneladas de basura.

Las recomendaciones incluyen recoger los desperdicios generados, no usar neveras de poliestireno expandido, no fumar, no comprar productos que provengan de vida marina tales como joyerías de coral, conchas de carey o dientes de tiburón y apoyar a las organizaciones que ayudan a proteger la vida marina.